Back to Church eröffnet Weihnachtsmarkt

Engelbostel. Der Weihnachtsmarkt rund um die Martinskirche am ersten Advent wird um 14.30 Uhr mit einem Offenen Adventsliedersingen von und mit dem Back to Church-Chor unter der Leitung von Holger Kiesé eröffnet. Der Eintritt ist frei. Das für den zweiten Advent geplante Weihnachtskonzert des Chores in der Martinskirche muss lentfallen.