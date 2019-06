Badehandtuch für Blutspender

Langenhagen. Die nächste Blutspende beim DRK Langenhagen ist am Dienstag, 18. Juni, von 16 bis 19.30 Uhr in der Hermann-Löns-Schule an der Niedersachsenstraße 3. Für die Spender steht ein leckeres Buffet bereit. Jeder Blutspender, der einen Erstspender zur Spende mitbringt, erhält ein Badehandtuch für den Sommerurlaub als besonderes Dankeschön.