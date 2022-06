Bäume und Bänke

Langenhagen (ok).. Der Rückbau der Bänke und Bäume in der Hackethalstraße, E-Scooter, die Wasserwelt, die Kulturlandschaft und eine Erhöhung der Bürgschaft für den Schüteznverein Kaltenweide sind nur einige der Themen der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen. Sie geht am Montag, 20. Juni, ab 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums über die Bühne. Interessierte können auch über einen Livestream unter www.langenhagen.de teilnehmen. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.