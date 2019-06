Bahnhofsplatz wird umgebaut

Langenhagen. Im Zuge der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes wird auch ein kleiner Teil der Karl-Kellner-Straße ausgebaut. Dafür wird ab Dienstag, 11. Juni, der Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Karl-Kellner-Straße gesperrt. Dort laufen Arbeiten am Kanal, am Gehwegpflaster sowie am Straßenasphalt durchgeführt. Nach etwa vier Wochen sollten alle Maßnahmen abgeschlossen sein, so dass der Kreuzungsbereich Anfang Juli wieder freigegeben werden kann. Bis dahin kann der Bahnhofsplatz ausschließlich über die Karl-Kellner-Straße aus Richtung Norden kommend angefahren werden. Fußgänger können den Baustellenbereich passieren.