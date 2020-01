Bares für Rares

Langenhagen. Unter diesem Motto startet der Tauschring Langenhagen am Samstag, 15. Februar, ab 15,30 Uhr einen "Tauschnachmittag" im Gemeinschaftszentrum "Brinker Park" - ersten Stock. Die Teilnehmer sollten in ihren Schränken nachsehen welche "Schätze" sie dort beherbergen - vieles passt - oder gefällt nicht mehr - es gibt viele Gründe sich von etwas zutrennen - hier ist die Gelegenheit ! Anschließend kann dann bei Kaffee und Kuchen geklönt werden. Außer den Mitgliedern können auch alle Freunde des Tauschringes an diesem Nachmittag aktiv teilnehmen und Sachen zum tauschen mitbringen.. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten - unter Telefon (0511) 73 85 99 (Lotti). Anmeldeschluss ist Sonntag, 9. Februar.