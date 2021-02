Bares für Schuhe

Langenhagen. Die Emmaus-Kindertagesstätte sammelt wieder alte und ungewollte Schuhe, um sie für die Kita in bares Geld umzuwandeln. Bitte in der Zeit vom 8. bis 13. März in der offenen Garage links neben dem Gemeindehaus in der Ringstraße in den Kita-Karton werfen.