Bargeld erbeutet

Langenhagen. Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum zwischen Sonntag, 2. Januar,14 Uhr, und Dienstag, 4.Januar, 8.30 Uhr, ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Liebigstraße auf und drangen in eine Wohnung ein. Die Räumlichkeiten wurden durch- wühlt und 340 Euro in bar, sowie Modeschmuck, entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Zeugenhinweise, die insbesondere zur Feststellung der Täter oder zur Aufklärung beitragen können.