Bargeld geklaut

Langenhagen. Zwei Frauen sprachen nach Auskunft der Polizei am Montag gegen 13.10 Uhr eine 72-jährige Langenhagenerin in der Einkaufspassage an und baten diese um einen Geldwechsel. Nachdem die 72-jährige ihr Portemonnaie hervorgeholt hatte, wurde sie abgelenkt und drehte sich weg. In diesem Moment entnahmen die Täterinnen 70 Euro Bargeld aus der Geldbörse und flüchteten. Die beiden Beschuldigten sind etwa 25 bis 30 Jahre alt, jeweils 1,55 bis 1,60 Meter lang, mit südeuropäischem Erscheinungsbild und sprachen gebrochenes Deutsch. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.