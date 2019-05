Bargeld gestohlen

Langenhagen (ok). Diebe drangen nach Auskunft der Polizei zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 13 Uhr, gewaltsam in das Büro einer KfZ-Werkstatt an der Karl-Kellner-Straße ein und ließen Bargeld mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.