Bargeld gestohlen

Langenhagen. Diebe gelangten nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Konrad-Adenauer-Straße und hebelten hier die Zugangstür zur Hautarztpraxis auf. In den

Praxisräumlichkeiten werden diverse Schränke geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde Bargeld. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.