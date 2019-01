Bargeld gestohlen

Engelbostel. Diebe gelangten nach Aiuskunft der Polizei in der Zeit zwischen Sonntag, 21.10 Uhr, und Montag, 9.45 Uhr, durch ein Fenster in das Vereinsheim des MTV Engelbostel/Schulenburg am Stadtweg.. Nach dem Durchsteigen des Fensters wurden drei weitere Zugangstüren im Vereinsheim gewaltsam geöffnet. Anschließen ließen die Einbrecher Bargeld mitgehen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.