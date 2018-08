Barrierefrei

Langenhagen. Das nächste Treffen des Arbeitskreises "Barrierefreies Langenhagen" ist am Mittwoch, 15. August, um 18.30 Uhr im Mehr-Generationen-Haus, an der Konrad-Adenauer-Straße 15d. Der Zugang ist barrierefrei. Gesucht werden noch neue Mitstreiter mit oder ohne Handicap, die mithelfen, Barrieren in Langenhagen abzubauen. Anfragen und Infos bei Hans-Gerhard Nest, Telefon (0511) 77 95 78 53, Email: hgn_ak-barrfr-lgh@gmx.de.