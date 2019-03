Barrierefreier

Langenhagen. Wenn man mit zunehmendem Alter an Beweglichkeit verliert, stellt sich die Frage, wie man die eigene Wohnsituation daran anpassen und barrierefreier gestalten kann. Welche technischen und baulichen Möglichkeiten gibt es dafür? Welche Empfehlungen gibt es zur Vermeidung von Stürzen und zur Unterstützung der häuslichen Pflege? In der Fortsetzung der Veranstaltungsreihe "Vorsorge und Pflege" des LieZa-Treffs wird Theo Piltz von der Wohnberatung der Region Hannover diese und andere Fragen zum Thema beantworten. Dazu sind alle Interessierten herzlich für Donnerstag, 28. März, von 16 bis 18 Uhr in den Pfarrsaal der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67 eingeladen.