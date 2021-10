Barrierefreier Gottesdienst

Langenhagen. Der nächste barrierefreie Gottesdienst findet am Sonnabend, 6. November, um 15 Uhr mit Pastor Marc Gommlich und Martin Wulff in der evangelischen Elia-Gemeinde, Konrad-Adenauer-Straße 33, in Langenhagen statt und dauert 30 Minuten mit Abendmahl. Anschließend wird zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen eingeladen. Für Menschen mit Behinderungen oder Senioren gibt es begleitende Hilfen. Es liegt auch ein Begleitheft bereit. Anmeldung erbeten bis 31. Oktober bei Martin Wulff , Walsroder Straße 4c, Telefon (05 11) 74 48 45, mobil (0 15 73) 44 34 814 oder per E-Mail an martin.wulff@hotmail.com. Bitte das Corona-Hygiene-Konzept der Kirchengemeinde beachten.