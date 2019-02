Basar und Konzert

Krähenwinkel (ok). Gleich drei Termine stehen am Sonntag, 17. März, in der Matthias-Claudius-Kirche in Krähenwinkel an. Los geht es um 11 Uhr mit dem Konfirmandenvorstellungsgottesdienst. Die Jugendllichen haben das Thema "Arche Noah" ausgewählt. Von 12 bis 15 Uhr läuft der Frühlingsbasar mit Mittagstisch, Kaffeestube und der Hobbykunstgruppe. Und ein Konzert im Frühling mit Posaunenchor, Jungbläsern und Liedertafel schließt den Abend ab