Baseball-Camp

Langenhagen (ok). Es ist das Duell zwischen Pitcher und Batcher Baseball, in den USA ein Nationalsport, ist hierzuland nahezu unbekannt. Das kann sich zumindest in Kaltenweide in den Sommerferien ändern. Vom 5. bis zum 10. August läuft beim TSV KK am Stucken-Mühlen-Weg ein English-Baseball-Camp der FeG Kaltenweide für Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 15 Jahren. Die Kosten: erstes Kind 70 Euro. jedes weitere Geschwisterkind zehn Euro Rabatt. Davon sind 20 Euro bei der Anmeldung zu überweisen. Anmeldeschluss ist der 30. Juni. Anmeldungen bitte an FeG Kaltenweide, – international, Erlengrund 8, 30855 Langenhagen oder per E-Mail an baseballcamp2019@gmail.com. Fragen, zum Beispiel zur Bankverbindung, beantwortet Jana Pleuß unter der Telefonnummer (0157) 89 31 78 17.