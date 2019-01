Baskets verlieren in Cuxhaven

Langenhagen. Auswärts schaffen es die MTB Baskets Hannover weiterhin nicht so richtig in Fahrt zu kommen. In Cuxhaven verliert das Team von Trainer Benjamin Travnizek 64:76. Bester Werfer für die Baskets waren Ole Korfhage (15 Punkte) und Arthur Zaletskiy (14 Punkte). Alles besser machen wollen die Baskets, die zu Hause noch ungeschlagen sind, am Sonnabend, 12. Januar, in der heimischen SCL-Halle (Leibnizstraße 54, Langenhagen). Spielbeginn ist um 18 Uhr.