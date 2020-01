Baskets zu Hause

Langenhagen (ok). Das nächste Heimspiel der MTB Baskets in der Sporthalle an der Leibnizstraße steht an. Gegner in der ersten Regionalliga Nord sind am Sonnabend, 1. Februar, die Aschersleben Tigers. Anwurf des Spiels gegen den Basketballclub ist um 19 Uhr. Beim Eimsbütteler SV setzte es zuletzt allerdings eine 82:89-Niederlage.