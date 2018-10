Basteln im CCL

Langenhagen (ok). Basteln in der zweiten Woche der Herbstferien: Dazu lädt das Team des City Centers vom 8. bis zum 13. Oktober in der Zeit von 12 bis 18 Uhr ein. Die jungen Besucher können gern ihre eigenen Laternen oder Drachen basteln und damit ihre Zimmer dekorieren. Kreativität ist auch bei der Blumentopf-Aktion gefragt. Die kleinen Gärtner bemalen erst ihre Blumentöpfe und können anschließend den Samen aussäen. Die Bastelaktionen finden im Erdgeschoss hinter dem Brunnen statt und wechseln im dreitägigen Turnus, sodass an jedem Tag etwas Anderes gebastelt wird.