Basteln im Treffpunkt

Langenhagen. Das DRK Langenhagen bietet am Freitag, 3. April, eine Gelegenheit zum Basteln mit Peddigrohr. Peddigrohr ist ein Bastel- und Gestaltungsmaterial, das sich für die unterschiedlichsten Flechtarbeiten eignet. In nassem Zustand ist Peddigrohr weich und biegsam und lässt sich daher kinderleicht verarbeiten. Aus diesem Material sollen Kugeln gebastelt werden, die zum Beispiel im Inneren der Kugel österlich dekoriert werden.

Das Material gegen einen Kostenbeitrag zur Verfügung gestellt. Deswegen ist eine Anmeldung bis zum 27. März unbedingt erforderlich. Diese kann telefonisch unter (0175)

99 53 528 erfolgen. Die Veranstaltung beginnt am 3. April um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen.