Brandmeldeanlage am Ilmenauweg ausgelöst

Langenhagen. Die Ortsfeuerwehr Langenhagen wurde um 11 Uhr am Donnerstagvormittag zu einem Gewerbeobjekt in den Ilmenauweg alarmiert. Die Alarmierung erfolgte auf Grund der Auslösung der Brandmeldeanlage. Während der Erkundung ereignete sich ein weiterer Zwischenfall. Ein Gabelstapler verlor einen Stapel mit Batterien. Durch den Aufprall wurden einige Batterien beschädigt.Einsatzleiter Marcel Hofmann ließ daraufhin das Alarmstichwort auf abc1 erhöhen, sodass Teile des Gefahrgutzuges der Stadtfeuerwehr hinzugezogen wurden. Die beschädigten Batterien wurden separiert. Die ausgetretene Batterieflüssigkeit wurde am weiteren Ausbreiten gehindert und letzten Endes mit Wasser verdünnt. Alle Arbeiten wurden unter Atemschutz wahrgenommen.