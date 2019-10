Baum am Ende der Ernst-August-Nebig-Allee wird am 25. Oktober gefällt

Für den Gymnasium-Neubau richtet Stadt Bodenzwischenlager bei der Wasserwelt her

Langenhagen. Riskieren zwei Bäume zu beschädigen oder einen Baum fällen und diesen später ersetzen? Vor diese Wahl gestellt, entschied sich die Stadt Langenhagen, in Vorbereitung des Gymnasium-Neubaus eine Stieleiche zu fällen. Der etwa 30-jährige Baum befindet sich am östlichen Ende der Ernst-August-Nebig-Allee, in Höhe der Theodor-Heuss-Straße. Die Fällung ist für Freitag, 25. Oktober, geplant.Auf der Fläche südlich der Wasserwelt Langenhagen wird während der vorbereitenden Erdarbeiten für den Gymnasium-Neubau der Boden so lange zwischengelagert, bis er entweder vor Ort wieder eingebaut werden kann oder entsorgt werden muss. Die Stadt ist dazu verpflichtet, ein solches Lager in der Nähe der künftigen Baustelle einzurichten.Damit die Baufahrzeuge diesen Bereich anfahren können, muss vorübergehend eine Zufahrt hergestellt werden. An der einzig dafür möglichen Stelle stehen zwei Bäume, und zwar so nah beieinander, dass beide von den einfahrenden Lkw beschädigt werden könnten. Um dieses zu vermeiden, wird der erhaltenswertere mit einem Baumschutzzaun gesichert. Der andere wird gefällt und spätestens nach Fertigstellung des Neubaus durch eine Neuanpflanzung ersetzt.