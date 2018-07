Baum, Pfosten und Verkehrszeichen

Langenhagen. Ein Autofahrer stieß nach Angaben der Polizei am Freitagabend gegen 22.50 Uhr in Wiesenau Ecke Beethovenstraße/Sonnenweg mit einem Lastwagen- Gespann der Firma Hermes gegen einen am Unfallort geparkten Mini. Anschließend fuhr der Hermes – Lastwagen weiter und stieß gegen einen Baum, einen Absperrpfosten und ein Verkehrszeichen. Der Schaden wird bislang auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Vom Lastwagen ist lediglich ein Kennzeichenfragment bekannt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.