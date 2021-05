Baumstämme brennen

Krähenwinkel. Ein Stapel Baumstämme - etwa zehnmal drei Meter -ist nach Auskunft der Polizei am Montagmorgen gegen 4.25 Uhr am Ernst-Hugo-Weg in Brand gesetzt worden. Es ist ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17