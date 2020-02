Baustelle wechselt

Krähenwinkel. Der Umbau der Bushaltestellen Krähenwinkel-Eichstraße ist so weit vorangeschritten, dass die Baustelle am Montag, 17. Februar, von der Ost- auf die Westseite wechseln wird. In der Folge wird der östliche Gehweg freigegeben und ein Teil des westlichen Gehwegs gesperrt. Auch dort bleibt ausreichend Raum, damit Fußgänger an der Baustelle vorbeigehen können. Die Fahrbahn wird etwas eingeengt. Der Verkehr kann den Baustellenbereich passieren, ohne dass er mit einer mobilen Ampel geregelt wird. Für die Dauer der Arbeiten wird in der Nähe eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.