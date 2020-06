BBL kritisiert Verwaltung massiv

Sitzung des Rates der Stadt am 15. Juni um 18.15 Uhr im Schulzentrum

Langenhagen (ok). 36 Tagesordnungspunkte – nichts Neues bei Langenhagener Ratssitzungen, die meist mehrere Stunden dauern. Beginn ist am nächsten Montag, 15. Juni, um 18.15 Uhr, wegen der Corona-Krise wieder in der Aula des Schulzentrums. Im Mittelpunkt stehen diesmal viele Anträge der BBL-Fraktion, diie fast durchgehend die Leistung der Stadtverwaltung kritisieren. So geht es in der aktuellen Stunde um vermeintliche Kostenexplosionen im Hochbau. In den Anträgen wird der so genannte "Langenhagener Standard" unter die Lupe genommen. Weitere Themen: der Planungsstopp des Rathauses und auch das Anrecht des Geschäftsführers der Entwicklungsgesellschaft auf einen Dienstwagen mit einm Listenpreis von 74.400 Euiro. Auch die Bewätigung der Corona-Krise und ihre Auswirkungen sind Tagesordnungspunkte, genauso wie der Verkauf der Eishalle. Endgültig entschieden werden soll über die Verlängerung des integrativen Hortbetriebes der Kindertageseinrichtung der Febel. Andreas Eilers (WAL) fordert, dass die Horte der Fördervereine mit den Horten in den Kindertagesstätten in Sachen Gebührenerstattung gleichgesetzt werden. Außerdem fordert er von der Stadtverwaltung zusätzliche Angebote für die Sommerferien, weil die Kapazitäten vieler Eltern aufgebraucht seien. Der Kreativität seien hier keine Grenzen gesetzt. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.