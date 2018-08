Beckenboden

Langenhagen. In einem Seminar der VHS Langenhagen am Sonnabend, 22. September, von 9.30 bis 12.45 Uhr steht der Beckenboden im Mittelpunkt, seine Anatomie und Funktion. Übungen zum Erspüren und zur Kräftigung des Beckenbodens werden gezeigt und geübt, diese können gut in den Alltag integriert werden. Der Kursus richtet sich an alle Frauen, die präventiv etwas für sich tun möchten oder bereits Probleme haben. Bitte dicke Socken und eine Decke mitbringen und in bequemer Kleidung kommen. Anmeldungen: persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen Tel. 0511/7307-9704.