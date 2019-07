Termin ist am Donnerstag, 18. Juli, in Godshorn

Godshorn. Die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn lädt herzlich ein zu einem weiteren Begegnungscafé für Donnerstag, 18. Juli, zwischen 16 und 18 Uhr im Gemeindehaus, Alt Godshorn 61. Godshornerinnen und Godshorner, Geflüchtete und Neuhinzugezogene sind eingeladen bei Tee, Kaffee und Keksen miteinander ins Gespräch zu kommen. Drei Jahre lang wurden Geflüchtete in Godshorn in der Kirchengemeinde in Deutschkursen und regelmäßigen Treffen unterrichtet, beraten und begleitet. Ein Deutschkursus wird noch regelmäßig von zwei Ehrenamtlichen aus Godshorn im Treffpunkt Mila angeboten. Viele der Geflüchteten haben jedoch inzwischen einen Deutschkursus absolviert und werden in Maßnahmen des Jobcenters weiter qualifiziert. Jetzt bietet die Kirchengemeinde regelmäßig alle 14 Tage einen Treffpunkt im Gemeindehaus an. Folgende Termine sind außerdem geplant: Donnerstag, 1. August, 16 Uhr, Donnerstag, 15. August, 16 Uhr, Donnerstag, 29. August, 16 Uhr, Donnerstag, 12. September, 16 Uhr, und Donnerstag, 26. September, 16 Uhr.