Begegnungsgottesdienst

Langenhagen. Der nächste Begegnungsgottesdienst für Jung und Alt unter Mitgestaltung von Pastor Gommlich, Martin Wulff und Freunden, findet am Sonnabend, 11. Mai, um 11 Uhr in der Elia-Kirche statt. Thema des Gottesdienstes: Wer hilft im Alltag? Es gibt interessante Antworten auf diese Frage. Pastor Gommlich hält die Predigt, Laien (selbst Betroffene) sorgen für den Rahmen des Gottesdienstes. 25 Minuten sind hierfür eingeplant, einschließlich einer Abendmahlfeier. Anschießend gibt es eine Stunde der Begegnung bei Kaffee, Tee und Kleingebäck.

Fragen beantwortet Martin Wulff unter der Telefonnummer (0511) 74 48 45, E.-Mail martin.wulff@hotmail.com. Die Anschrift der Elia-Kirchengemeinde lautet: Konrad-Adenauer-Straße 33, 30853 Langenhagen. Ein Handzettel ist auf der Internetseite der Elia-Kirchengemeinde hinterlegt: www.elia-langenhagen.de/AktuelleTermine. Dort kann der Handzettel ausgedruckt und an Freunde und Bekannte weitergereicht werden.

Einen Fahrdienst auf eigene Kosten kann Wulff auf Wunsch organisieren.