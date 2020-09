Bei Tasso registrieren

Krähenwinkel (ok). Das Tierheim in Krähenwinkel weist darauf hin, dass Hunde und Katzen mit einem Chip im so genannten Tasso-Heimtierregister vermerkt sein sollten. Der Chip, um das Tier schnell finden zu können, werde beim Tierarzt vor der Meldung gesetzt. Die Registrierung sei kostenlos.