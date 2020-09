Beim DRK geht es weiter

Godshorn (ok). Eine Lösung ist anscheinend gefunden, beim Deutschen Roten Kreuz in Godshorn kann es weitergehen. Lange Zeit stand sogar im Raum, dass der Verein aufgelöst werden muss. Doch jetzt gibt es offensichtlich eine Kandidatin für den Vorstandsposten. Das DRK Godshorn lädt für Sonnabend, 26. September, um 15 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg ein, will dort dann die Weichen neu stellen. Jedes DRK-Mitglied wird angeschrieben und bekommt in den nächsten Tagen eine Einladung. Wegen der Corona-Bedingungen sind schriftliche oder telefonische Anmeldungen unter (0511) 3 67 10 beim DRK der Region erforderlich. Weitere Infos stehen in der Einladung.