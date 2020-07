Beim Einparken beschädigt

Langenhagen. Ein Autofahrer beschädigte nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 11.50 und 13 Uhr an der Walsroder Straße vermutlich beim Einparken den in einer Parkbucht abgestellten schwarzen Audi A6 großflächig an den Türen der Fahrerseite.Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.