Beim Rechtsabbiegen

Langenhagen. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer eines grauen Skoda Fabia Combi missachtete nach Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 10.30 Uhr beim Rechtsabbiegen die Vorfahrt einer 75-jährigen Fahrradfahrerin an der Bothfelder Straße/Ecke Erich-Ollenhauer-Straße. Es kam zum Unfall, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Die Verletzungen wurden an der Unfallstelle durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich. An dem Skoda entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. An dem Fahrrad entstand ebenfalls ein Schaden, dessen Höhe noch nicht feststeht.