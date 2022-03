Beiträge sind ein Thema

Godshorn (ok). Ehrungen, Berichte, Wahlen und auch die Mitgliedsbeiträge stehen auf der Tagesordnung der nächsten Jahreshauptversammlung des TSV Godshorn. Ein Thema ist auch der Haushaltsvoranschlag. Die Sitzung geht am Freitag, 18. März, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg über die Bühne. Anträge zur Jahreshauptversammlung können nur berücksichtigt werden, wenn sie mindestens 14 Tage vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht wurden. An diesem Tag fallen wegen der Jahreshauptversammlung sämtliche Übungsstunden des TSV Godshorn ab 18 Uhr aus, mögliche Pflichtspiele sind rechtzeitig zu verlegen.