Beliebtes Frühlingsfest

Kaltenweide. Die AWO Kaltenweide veranstaltet wieder ihr allseits beliebtes Frühlingsfest

am Freitag, 13. März, ab 14 Uhr im Zelleriehaus. Es wird gemütlich beieinandergesessen, Frühlingslieder werden gesungen, und es wird gemeinsam gegessen. Wie immer wird an diesem Tag auch an die Geburtstage aller Tagesstätten-Besucherinnen und -Besucher gedacht. Anmeldung bitte bei Christa Biester unter der Telefon-Nummer (0511) 73 83 85.