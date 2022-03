Benefizkonzert

Godshorn (ok). Der Musikverein Godshorn und Go Music möchte ein Zeichen für den Frieden in Europa setzen und den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Ein Benefizkonzert geht am nächsten Sonnabend, 12. März, von 10 bis 12 Uhr auf dem Godshorner Le-Trait-Platz über die Bühne. Jeder Euro hilft! Die Spenden gehen an den Ukrainischen Verein in NIedersachsen.