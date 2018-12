Benefizkonzert im Land Hadeln

Spenden gehen an das Uhlhorn-Hospiz Hannover

Langenhagen/Nordleda (ok). Wer eine musikalische Reise zur Weihnachtszeit ins Land Hadeln im Norden Niedersachsens an die Niederelbe unternehmen möchte, ist für Sonntag, 9. Dezember, herzlich zu einem Benefizkonzert in die St. Nicolai-Kirche in Nordleda eingeladen. Die Adresse: Otterndorfer Straße 12, 21765 Nordleda. Unter dem Motto „Auf dem Weg nach Bethlehem“ können die Besucher Ursula Fiedler als Sopran und an der Geige erleben. Christiane Kindler-Behrens spielt am Klavier und Jannik Behrens am Celle. Der Chor der Klasse 4a der Grundschule Basbeck wird von Mariola Hoss-Hillmann geleitet, die auch an Akkordeon und Orgel zu hören ist. Außerdem tritt der Kirchenchor Bülkau auf. Der Eintritt ist kostenlos. Am Ende des Konzertes wird um eine Spende zu Gunsten der Hospizarbeit gebeten; alle Spenden gehen an das Uhlhorn-Hospiz in Hannover. Das Konzert findet in Gedenken an Anke Bodenstein aus Langenhagen statt, die im Uhlhorn-Hospiz liebevoll betreut worden ist. Mariola Hoss-Hillmann ist eine gute Freundin der Familie Bodenstein.