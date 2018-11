Benefizspiel

Langenhagen (ok). Der FC Yu 96 organisiert ein Benefizspiel zu Gunsten eines Mitglieds des Vereins, dessen Tochter vor zwei Monaten einen schweren Unfall hatte. Das Spiel findet am nächsten Sonntag, 25. November, ab 12 Uhr beim DJK Sparta an der Emil-Berliner-Straße statt. Für Essen und Triniken ist gesorgt.