Beobachtet

Langenhagen. Eine Zeugin beobachtete nach Auskunft der Polizei, wie am Freitag zwischen 13.45 und 14.15 Uhr eine jüngere Frau vor demEingang eines Lebensmittelgeschäftes an der Erich-Ollenhauer-Straße am Osttor neben dem Einkaufswagenunterstand die Geldbörse einer älteren Frau aus der mitgeführten Handtasche entwendete. Zunächst gab sie ihre Beobachtungen nicht weiter. Als sie die Beschuldigte jedoch am Sonnabend erneut vor dem Geschäft siah, informierte sie die Polizei. Diese

stellte die Personalien fest. Die Polizei erbittet sachdienliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15, die Angaben zu der möglichen Geschädigten machen können.