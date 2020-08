Beratung für Alleinerziehende

Langenhagen. Am Montag, 21.Sepember, findet im Mehrgenerationenhaus-Langenhagen in der Zeit von 15 bis17 Uhr eine Beratung für Alleinerziehende statt. Interessierte können gerne vorbeikommen und die Beratung in Anspruch nehmen. Weitere Informationen im MGH unter Telefon 721135, per Mail: mgh-langenhagen@t-online.de oder auf der Homepage: www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de