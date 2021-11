Bereits qualifiziert

Krähenwinkel (ok). Letztes Spiel der Vorrunde in der Fußball-Landesliga: Der TSV KK hat die Qualifikation für die Aufstiegsrunde bereits eingetütet und trifft am Sonntag, 28. November, ab 14 Uhr auf den TuS Sulingen. Stadtrivale TSV Godshorn spielt zeitgleich beim OSV Hannover.