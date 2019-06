Bergpredigt

Krähenwinkel. Der nächste Bibelabend findet in der Matthias- Claudius- Kirche am Dienstag, 11. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr statt, nicht wie angekündigt am 4.Juni. Das Thema ist die Bergpredigt, die als Grundlage moralischen Handelns in vielen Bereichen gilt. Anette Bertram freut sich auf viele Interessierte und anregende Diskussionen.