Berichte und Beiträge

Langenhagen (ok). Berichte, Ehrungen, Neuwahlen und auch eine Diskussion um Mitglieds- und Abteilungsbeiträge stehen bei der Jahreshauptversammlung des SCL, des größten Langenhagener Sportvereins, auf der Tagesordnung. Termin ist am Freitag, 14. Februar, ab 19 Uhr im Clubheim an der Leibnizstraße. Anträge müssen schriftlich bis zum 6. Februar imn der Geschäftsstelle an der Leibnizstraße 56, 30853 Langenhagen, eingereicht werden. Alle stimmberechtigten Mitglieder ab 18 Jahren werden gebeten, an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen. Bitte Mitgliedsausweise mitbringen!