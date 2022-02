Berichte und Neuwahlen

Godshorn (ok). Berichte, Neuwahlen und der Haushaltsplan stehen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung des TC Godshorn, die am Montag, 21.März, ab 19 Uhr im Clubhaus unter den dann gelten Corona-Bedingungen am Spielplatzweg über die Bühne gehen soll. Die Berichte können ab dem 14. März auf der Internetseite des Clubs unter www.tcgodshorn.de nachgelesen werden. Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen rechtzeitig und schriftlich, spätestens bis zum 7. März, beim Vorstand eingereicht werden.