Berichte und Wahlen

Krähenwinkel/Godshorn. Der LandFrauenverein Krähenwinkel-Godshorn lädt zur Versammlung in das Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel für Dienstag, 12. März, um 18 Uhr ein. Es findet die Jahresversammlung mit diversen Berichten und Wahlen statt. Anträge und Wünsche sollten - wenn möglich - 14 Tage vorher eingebracht werden. Außerdem wird Anja Hemme einen Vortrag halten : "Weiber - Wollust-Wurzelsud ". Mitglieder melden sich bitte bei den Ortsvertrauensfrauen an, interessierte Frauen können sich an Renate Moderow unter der Telefonnummer (0511) 74 27 48 wenden.