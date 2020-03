Berichte und Wahlen

Langenhagen (ok). Die Leichtathletikabteilung des SC Langenhagen lädt zur Mitgliederversammlung in die Clubgaststätte des SCL an der Leibnizstraße ein. Termin ist am Freitag, 27. März, um 19 Uhr. Auf dem Programm stehen unter anderem Berichte der Übungsleiter und Wahlen der Abteilungsleitung. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Leichtathletikabteilung, die mindestens 18 Jahre alt sind. Anträge können schriftlich bis zum 20. März im Leichtathletik-Postfach in der Geschäftsstelle oder per E-Mail unter marenzoeller@t-online.de eingereicht werden.