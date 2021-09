Berliner Allee

Godshorn (ok). Bauarbeiten an der Berliner Allee in Godshorn, die auch Sperrungen nach sich ziehen. Diese Einschränkungen rufen auch Proteste der Anwohner hervor. Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung will das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Godshorner Ortsrates setzen. Termin im Dorfgemeinschaftshaus am Spielplatzweg ist am Dienstag, 14. September, ab 19 Uhr.