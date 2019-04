Beschädigt

Langenhagen. Ein Autofahrer streifte nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 12 und 14 Uhr an der Angerstraße vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Wagen. Hierdurch wurde ein weißer Toyota Aygo am linken Außenspiegel beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor, die geschätzte Schadenshöhe beträgt etwa 150 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.