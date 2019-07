Beschädigt

Langenhagen. Ein Vandale beschädigte nach Auskunft der Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 20.15 Uhr, und Sonnabend, 17 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand den Mercedes Benz eines 51-Jährigen an der Gartenstraße und verursachte so einen geschätzten Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.