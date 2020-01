Beschädigt

Langenhagen. Ein Fahrzeugführer stellte den von ihm genutzten blauen VW Golf für eine halbe Stunde in einer Parkbox an der Maria-Montessori-Straße ab. Als er den Wagen nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 23.30 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er einen beschädigten rechten Außenspiegel fest. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.